Экономический эффект Татарстана от строительства трассы М-12 оценили в 146 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей. При этом макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей, сказано в постановлении Госсовета республики.

— Транспортный коридор окажет влияние на развитие экономики республики за счет улучшения движения грузов и пассажиров, увеличения скорости передвижения, сокращения транспортных расходов и снижения себестоимости товаров, — сказано в документе.

Уточняется, что на этапе строительства М-12 планируется через 50-80 км трассы установить заправки, станции шиномонтажа, мини-отели и объекты общественного питания. Это позволит создать около 80 тысяч новых рабочих мест.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— За счет М-12 будут обеспечены новые рабочие места, появятся возможности для развития территорий, перевозки станут более выгодными, быстрыми и безопасными. Кроме того, будет дан импульс развитию технологий и росту промышленности в регионе. Благодаря сокращению времени пути от Москвы до Казани ожидается рост туристического потока из столицы России в республику, — говорится в тексте.

Также строительство моста через Волгу поможет снизить нагрузку на северном обходе Казани и разгрузить существующие паромные переправы.

В конце июня сообщалась, что трасса более чем на 70%. В этом году планируется открыть движение на двух участках — до Арзамаса и до Казани.

Напомним, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

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Айрат Назипов