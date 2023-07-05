Сайт и приложение РЖД подверглись хакерской атаке

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — говорится в telegram-канале РЖД.

При заходе на сайт пользователей встречает надпись. Она информирует, что сервер не может обработать запрос, и просит повторить попытку позднее.

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта rzd.ru

Месяц назад хакеры атаковали российские фирмы с помощью массовой фишинговой рассылки под видом документов о призыве и мобилизации. Письма приходили на корпоративные адреса сотрудников. Внутри был прикрепленный архив с документами, в котором имелся вредоносный файл. Он устанавливал на устройство троян DCRat, позволяющий получить полный контроль над системой. Так, хакеры могли делать скриншоты, записывать последовательность нажатия клавиш, а также получать содержимое буфера обмена и тем самым собирать конфиденциальные данные.



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Айрат Назипов