Новости общества

18:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани приостановят ремонт опор моста «Миллениум» со стороны экстрим-парка «Урам» из-за гнезд

16:59, 05.07.2023
В Казани приостановят ремонт опор моста «Миллениум» со стороны экстрим-парка «Урам» из-за гнезд
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ремонт опор моста «Миллениум» в Казани со стороны экстрим-парка «Урам» временно приостановили приблизительно на неделю. Это нужно для сохранения гнезд ласточек, сообщили в пресс-службе «Стратегии развития Казанки».

— Ласточки обычно селятся под пролетом моста и в стыках с опорами. Это связано с их предпочтениями в архитектуре. Они любят высоту и горизонтали всем сердцем: в углах стыков конструкций их гнезда защищены от ветра и хищников, — сказано в сообщении.

Ремонтные работы на «Миллениуме» стартовали 12 июня. Это первый основательный ремонт моста за 16 лет. Там восстановят гидроизоляцию, отремонтируют опоры и пролеты сооружения, а также полностью заменят дорожное покрытие.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также