В Казани приостановят ремонт опор моста «Миллениум» со стороны экстрим-парка «Урам» из-за гнезд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ремонт опор моста «Миллениум» в Казани со стороны экстрим-парка «Урам» временно приостановили приблизительно на неделю. Это нужно для сохранения гнезд ласточек, сообщили в пресс-службе «Стратегии развития Казанки».

— Ласточки обычно селятся под пролетом моста и в стыках с опорами. Это связано с их предпочтениями в архитектуре. Они любят высоту и горизонтали всем сердцем: в углах стыков конструкций их гнезда защищены от ветра и хищников, — сказано в сообщении.



Ремонтные работы на «Миллениуме» стартовали 12 июня. Это первый основательный ремонт моста за 16 лет. Там восстановят гидроизоляцию, отремонтируют опоры и пролеты сооружения, а также полностью заменят дорожное покрытие.

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Айрат Назипов