Татьяна Голикова: Татарстан справился с задачей по снижению уровня бедности в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан вошел в список 76 регионов России, которым удалось в 2022 году обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с планом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

— Девять регионов, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему. Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ, — передает ее слова ТАСС.

По словам Голиковой, только за 2022 год из-за черты бедности вышли 1,7 млн россиян. В этом году в правительстве ожидают дальнейшего снижения уровня бедности, в том числе за счет введения единого пособия, направленного на поддержку семей.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Месяц назад президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня бедности в стране. Он призвал сохранить эту тенденцию.

В 2022 году доля жителей Татарстана, находящихся за чертой бедности, составила 5%, что является минимумом с 1995 года. Это 194,3 тысячи человек.



В начале недели Кабмин Татарстана утвердил региональную программу снижения доли населения с доходами ниже границы бедности. Она рассчитана на 2023—2030 годы. В плане реализации программы — 33 мероприятия. Например, в ближайшие годы в республике намерены поэтапно повышать зарплаты отдельных категорий работников социальной сферы и науки, увеличивать МРОТ, мониторить показатели уровня погашения задолженности по невыплате зарплаты перед работниками организаций республики, а также организовать работу по снижению неформальной занятости.



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Айрат Назипов