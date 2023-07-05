АИР о понижении инвестпорога до 15 млн: «Иначе потеряется привлекательность промпарков»

Учитывался «норматив» для резидентов ТОСЭР, которые при получении статуса обязаны вложить от 2,5 до 20 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Республиканские власти устранили неравенство в преференциях между простаивающими промпарками и процветающими ТОСЭРами — всего их пять. Комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета Татарстана сегодня одобрил законодательную инициативу о снижении инвестиционного порога с 350 млн до 15 млн рублей для тех, кто хочет открыть бизнес в муниципальных промпарках. Взамен резидент получит землю без торгов, но не в собственность, а в аренду. В выигрыше, скорее всего, окажется Зеленодольск.

Промпарки отделили от Казани и Набережных Челнов

Законопроект по устранению барьеров для вхождения в муниципальные промышленные парки представил на заседании замглавы АИР Игорь Сапунов, чье ведомство и выносит финальные инвестпроекты на утверждение Инвестиционного совета РТ. Хотя исходные предложения по облегчению доступа в промышленные парки поступали со всех сторон: и от кураторов промышленных парков в муниципалитетах, и от управляющих компаний, и от самих резидентов. Их суть сводилась к тому, что малый и средний бизнес, для которого, собственно, и создавались промпарки, не обладает многомиллионным капиталом в 350 млн рублей, как того требует республиканское законодательство. А крупные инвесторы выбирают либо Казань, либо «райские условия» в ТОСЭР Набережных Челнов и Нижнекамска. В результате правительство Татарстана согласилось убрать завышенные требования к резидентам промпарков, предложив установить для них минимальную сумму инвестиций в 15 млн рублей.

Замглавы АИР Игорь Сапунов сообщил, что предлагается дифференцировать инвестпорог в зависимости от места нахождения промпарка. Так, для резидентов городских округов (Казань, Набережные Челны, — прим. авт.) он остается прежним — то есть 350 млн, а для всех остальных промпарков в муниципалитетах его «срезают» до 15 млн рублей.

Законопроект по устранению барьеров для вхождения в муниципальные промышленные парки представил замглавы АИР Игорь Сапунов (крайний слева). Фото: предоставлено realnoevremya.ru от gossov.tatarstan.ru

— Очевидно, что при одинаковом объеме инвестиций наиболее привлекательными являются те, которые расположены на территории городских округов. Из-за этого теряется привлекательность промпарков в муниципальных районах, — пояснил он. — В связи с этим мы предлагаем снизить требование по объему инвестиций до 15 млн рублей.

Почему установили порог в 15 млн рублей

Откуда взялась эта величина? По словам Игоря Сапунова, учитывался «норматив» для резидентов ТОСЭР, которые при получении этого статуса обязаны вложить от 2,5 до 20 млн рублей. Эта как раз те капиталы, которыми оперирует малый и микробизнес, уточнил он.

— Таким образом, наш законопроект стимулирует развитие инвестиционных проектов на территории муниципалитетов и помогает малому предпринимательству открыть бизнес в промпарках, — резюмировал он.

В результате предприниматели смогут получить земельные участки (площадь не уточняется) без торгов, но не в собственность, а в аренду, уточнил депутат Азат Хамаев. Правда, срок аренды не уточнялся.

Другое изменение связано с исключением требования к резиденту по количеству рабочих мест. Сейчас он должен обеспечить не менее 50 рабочих мест в муниципальном парке и не менее 100 мест в городском округе. Теперь эта норма удаляется. Как пояснил Игорь Сапунов, невозможно осуществлять мониторинг и контролировать его исполнение.

Депутаты Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ проголосовали за проект единодушно и рекомендовали принять сразу в трех чтениях на ближайшей сессии. Предложенные изменения будут внесены в приложение к Земельному кодексу РТ, которое было введено в феврале этого года для реализации инвестпроектов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Скорее всего, в выигрыше от нововведений окажется большой промпарк «Тура.2.0», который бьет рекорды по приему заявок от резидентов, считают главы отдельных муниципалитетов. К примеру, в Мамадыше отдают землю в собственность за 2 тысячи рублей, но все равно парк не заполняется так активно, как зеленодольская «Тура».