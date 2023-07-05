ФСБ предотвратила теракты в Южно-Сахалинске

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на двух объектах Южно-Сахалинска. Об этом информирует RT со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате, — говорится в сообщении.

Спецслужбы задержали гражданина России 1980 года рождения. По данным ведомства, он является «сторонником украинского неонацизма».

На днях ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, организованную украинскими спецслужбами. Предполагаемый злоумышленник планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника. Он также имел российское гражданство.



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Айрат Назипов