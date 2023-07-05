Андрей Кондрашов сменил Сергея Михайлова на посту гендиректора ТАСС

Информационное агентство ТАСС возглавил Андрей Кондрашов. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства, Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора холдинга по собственному желанию.

Андрей Кондрашов — известный российский журналист и телеведущий. Родился в 1973 году в Алма-Ате. Окончил факультет журналистики. С 1991 года трудился на телевидении. Был собственным корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Госдумы. В 2018 году стал заместителем генерального директора ВГТРК. В этой должности курировал информационное направление холдинга.

В 2019 году на позицию главреда агентства был назначен Михаил Петров, ранее занимавший должность заместителя главреда. Он трудится в ТАСС более 20 лет.



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Айрат Назипов