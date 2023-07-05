Начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова арестовали на два месяца

Начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова арестовали на два месяца, выяснило «Реальное время».

Заседание по ходатайству СК прошло в закрытом режиме. Интересы начальника тыла МВД по РТ представлял казанский адвокат Андрей Вербах, ранее защищавший интересы профессора КНИТУ-КХТИ Руслана Гарипова и замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко.



Меру пресечения избрала судья Евгения Николаева. Она известна резонансными делами. Например, Николаева рассматривала дела журналиста Александра Невзорова* и оппозиционера Алексея Навального**.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О задержании Шакирова стало известно накануне. По данным источников нашего издания, накануне задержания в Казань прилетела следователь из Москвы, из центрального аппарата СК. Допрос задержанного накануне офицера проводился в Казани, в выделенных следователям центрального аппарата помещениях Приволжского отдела Следкома по Татарстану. По данным источников «Реального времени», в столице республики по делу работали оперативники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Сегодня рано утром вместе с задержанным они покинули Казань.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). Вину подозреваемый не признал.



*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов

**внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Маргарита Головатенко