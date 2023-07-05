Минтранс России задумался над введением дополнительного сбора с авиапассажиров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минтранс России рассматривает идею дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Речь идет о создании «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний, пишет «Коммерсантъ».

В прошлом месяце Минтранс уведомил авиакомпании, что прорабатывает инициативу «Ростеха» о создании «национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте» на базе единого оператора — АО «Авиагарант». Источником гарантийных резервов станет «регулируемый сбор, взимаемый при оформлении перевозки».

В одной из компаний полагают, что сбор составит не менее 150—200 рублей с пассажира. Другой представитель авиакомпании уточнил, что сейчас обсуждается возможность перечисления в фонд по 300 рублей с пассажира.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 5 месяцев текущего года пассажиропоток российских компаний вырос на 21%. Росавиация ожидает по итогам 2023 года возвращения пассажиропотока российских авиакомпаний на досанкционный уровень.



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Айрат Назипов