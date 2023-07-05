Минтранс опроверг сообщения о дополнительных сборах с пассажиров для резервного фонда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минтранс России не ведет работу по созданию резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний, сообщили в ведомстве «Известиям».



— Информация, опубликованная сегодня в средствах массовой информации, в частности об идеях взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения данного фонда, не соответствует действительности, — указали в Минтрансе.

Там отметили, что ведущие российские компании были против создания фонда, поскольку это не способствует повышению доступности услуг воздушного транспорта для граждан. К тому же сейчас отсутствуют условия, которые могли бы ухудшить экономическое положение перевозчиков.

Сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минтранс России рассматривает идею дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Речь идет о создании «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний. В компаниях сумму сбора называли в диапазоне 150—300 рублей с пассажира.



За 5 месяцев текущего года пассажиропоток российских компаний вырос на 21%. Росавиация ожидает по итогам 2023 года возвращения пассажиропотока российских авиакомпаний на досанкционный уровень.



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Маргарита Головатенко