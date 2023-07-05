«Он не понимает, в чем его обвиняют»: адвокат полковника Шакирова прокомментировал дело о взятке

Арестованный в Москве полковник из Казани Рамиль Шакиров не признает обвинение в получении особо крупной взятки. Об этом «Реальному времени» сообщил его адвокат Андрей Вербах после заседания Басманного суда.



«Мой подзащитный Рамиль Шакиров вообще не понимает, в чем его обвиняют. Вина не подтверждается материалами дела», — рассказал адвокат. Он уверяет: его клиент, начальник тыла МВД Татарстана, не имеет отношения к контрактной службе ведомства. «Все контракты подписаны Мешковым», — пояснил Вербах и уточнил, что имеет в виду начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РТ» Артема Мешкова.

По словам адвоката, решение об аресте полковника Шакирова будет обжаловано. На заседании суда Вербах просил о более мягкой мере пресечения. Комментировать фабулу претензий силовиков к своему клиенту адвокат отказался.

Напомним, накануне офицер МВД Татарстана был задержан в Казани, а сегодня в столице заключен под стражу до 4 сентября. Из суда его отправили в московский СИЗО-4, более известный как «Медведь».

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

По делу Шакирова работает целая группа следователей из Главного следственного управления СКР.