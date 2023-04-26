Итоги дня: лауреаты премии Тукая, Китай направит спецпредставителя на Украину, «недоделанный» капремонт домов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 26 апреля:
- Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за госизмену и ужесточении уголовной ответственности за терроризм. Пока статья УК России о государственной измене предполагает до 20 лет лишения свободы. По статье «террористический акт» максимальный срок наказания увеличат с 15 до 20 лет лишения свободы.
- В 2022 году из собранных с россиян средств на капремонт домов не израсходовали порядка 100 млрд рублей. При этом требуемый ремонт 16 тысяч зданий, в которых проживают 1,5 млн человек, так и не дождались. По словам генпрокурора России Игоря Краснова, очевиден нерациональный подход к формированию региональных программ капремонта и их оторванность от реальных потребностей жителей.
- В Татарстане второй раз с начала весны продлили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов, которая сохранится местами с 27 апреля по 2 мая. В отдельных южных и восточных районах республики 29 апреля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность лесов — V класс.
- На 63-м году жизни умер ветеран автоспорта, работавший в команде «КАМАЗ-мастер» с момента ее создания, Николай Страхов. В 1991 году он стал первым российским призером ралли «Дакар» вместе с Владимиром Гольцовым и Фирдаусом Кабировым — команда заняла 2-е место.
- В Татарстане отметили День родного языка и 137-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. В памятную дату раис республики Рустам Минниханов и первый президент региона, Государственный Советник Минтимер Шаймиев возложили цветы к подножию памятника великому татарскому поэту.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казани на торжественном мероприятии вручил Государственные премии республики имени Габдуллы Тукая в 2023 году. Ее удостоились три человека: художница Наиля Кумысникова, поэт Шавкат Сибгатуллин и архитектор Фирдавис Ханов.
- В Татарстане презентовали рейтинг активности органов власти и муниципальных образований в реализации антикоррупционных мер в 2022 году. В тройку лидеров среди ведомств вошли республиканский Минздрав, Минэконом и Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В антилидерах Минмолодежи и Минкультуры.
- Татарстан станет одним из 10 пилотных регионов, где запустят протокол этичного информирования родителей детей с инвалидностью о мерах государственной и общественной поддержки. Это необходимо для того, чтобы врачи корректно доводили до родителей информацию об особенностях новорожденного. Цель протокола — недопущение разрушения семьи и отправки ребенка в соответствующее учреждение.
- В Татарстане выросла доля антикоррупционных проверок, которые заканчиваются привлечением к ответственности — с 96 до 98%. Несколько лет назад процент составлял чуть более 80%. Привлекли к ответственности за прошлый год и первый квартал этого 390 татарстанских чиновников.
- Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и недопустимости оборота ароматизированной никотиносодержащей жидкости. Документ также устанавливает минимальную цену на такую продукцию.
- США призывают Россию возобновить свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам руководителя национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Джилл Хруби, этот документ позволил бы ограничить количество ядерных вооружений в мире.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подписали соглашение. Документ предполагает намерения сторон по сотрудничеству в области развития социально-экономического, кадрового, научно-технического и инновационного потенциала.
- В Госдуму внесен законопроект об ответственности за создание и участие в работе незарегистрированных в России филиалов иностранных неправительственных организаций. За участие в деятельности на территории страны иностранной НПО, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре Минюста, депутаты предлагают штрафовать от 5 до 100 тысяч рублей.
- В Мурманской области при выполнении планового учебного полета потерпел крушение самолет МиГ-31. Пилоты успели катапультироваться. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
- Казань примет один из этапов Гран-при России по фигурному катанию в сезоне 2023/24. Также они пройдут в Москве, Уфе, Омске, Красноярске и Самаре. Где пройдет финал, пока неизвестно.
Ключевые события 427-го дня специальной военной операции на Украине:
- Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он заявил, что единственный возможный выход из конфликта — диалог и переговоры. Пекин намерен отправить на Украину своего спецпредставителя для урегулирования кризисной ситуации.
- На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ около населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Кисловка и Каменка Харьковской области. Возле н. п. Новоселовское (ЛНР), Масютовка и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Красно-Лиманском направлении поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Макеевка, Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Северск (ДНР). Также ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы.
- На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали ликвидацию подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска. За сутки авиация совершила четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнено 59 огневых задач.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ около Угледара (ДНР), Малой Токмачки Запорожской области и Пятихатки Херсонской области. Возле н. п. Сладкое и Шевченко (ДНР) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Херсонском направлении за сутки ликвидировано до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.
- Из украинского плена в Россию возвращены 40 военных. Там им грозила смертельная опасность. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
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Елизавета ПуншеваОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика
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