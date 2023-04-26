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Происшествия

В Мурманской области потерпел крушение самолет МиГ-31

17:55, 26.04.2023 2
В Мурманской области потерпел крушение самолет МиГ-31
Фото: commons.wikimedia.org (архив)

В Мурманской области потерпел крушение самолет МиГ-31. Инцидент произошел при выполнении планового учебного полета, сообщили в Минобороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, пилоты успели катапультироваться. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что воздушное судно упал в безлюдном месте.

В феврале штурмовик Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области после выполнения боевой задачи. Летчик погиб.

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Айрат Назипов
Происшествия

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    жаль на пассажирских самолетах нет системы катапультирования
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    Анонимно 26 апр
    А кого катапультировать? Летчиков или пассажиров?
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