В Мурманской области потерпел крушение самолет МиГ-31
В Мурманской области потерпел крушение самолет МиГ-31. Инцидент произошел при выполнении планового учебного полета, сообщили в Минобороны России.
Как отметили в оборонном ведомстве, пилоты успели катапультироваться. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Отмечается, что воздушное судно упал в безлюдном месте.
В феврале штурмовик Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области после выполнения боевой задачи. Летчик погиб.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии