В Мурманской области потерпел крушение самолет МиГ-31

В Мурманской области потерпел крушение самолет МиГ-31. Инцидент произошел при выполнении планового учебного полета, сообщили в Минобороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, пилоты успели катапультироваться. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что воздушное судно упал в безлюдном месте.

В феврале штурмовик Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области после выполнения боевой задачи. Летчик погиб.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов