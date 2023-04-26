В 2022 году из собранных на капремонт с россиян средств не израсходовали 100 млрд рублей

В прошлом году из собранных с россиян средств на капитальный ремонт не израсходовали порядка 100 млрд рублей, тогда как требуемый ремонт 16 тыс. зданий не был проведен, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

По его словам, с капитальными ремонтами жилья сохраняются проблемы. Невыполненный ремонт 16 тысяч зданий оставил обманутыми 1,5 млн человек:

— Очевиден нерациональный подход к формированию региональных программ капитального ремонта и их оторванность от реальных потребностей жителей, — приводит ТАСС слова генпрокурора.

В минувшем году в 33 регионах пресекли противоправную деятельность руководителей региональных операторов и подрядчиков, вскрыты случаи хищений средств фондов капитального ремонта, возбуждены 240 уголовных дел, из которых две трети — по материалам прокуроров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. По данным на начало апреля, торги состоялись по 674 многоквартирным домам.

Власти республики в этом году потратят на контроль за выполнением капремонта общего имущества в многоквартирных домах Казани более 4,6 млн рублей. Речь идет о ремонте кровли и фасада, а также установке узлов регулирования. Следить за ними будут с момента начала выполнения работ и до фактического завершения вплоть до 31 декабря этого года.

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Маргарита Головатенко