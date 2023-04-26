США призвали Россию возобновить участие в ДСНВ

США призывают Россию возобновить свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила руководитель национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Джилл Хруби.

— Мы многое потеряли от приостановки их участия в этом договоре с точки зрения стабилизирующих механизмов. Поэтому мы бы, несомненно, хотели, чтобы они вернулись к соблюдению договора и начали обсуждение нового договора, — приводит ее слова «РИА Новости».

По ее словам, этот договор позволил бы ограничить количество ядерных вооружений в мире.

Фото: realnoevremya.ru

В начале марта Россия передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в ДСНВ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Законопроект одобрила Госдума, также его поддержал Совет Федерации.

В США заявили, что считают юридически недействительной приостановку участия Москвы в российско-американском ДСНВ, в связи с чем Россия по-прежнему связана обязательствами в соответствии с договором.

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Айрат Назипов