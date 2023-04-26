В Россию из Украины вернулись 40 военнопленных
Из украинского плена в Россию возвращены 40 военных. В плену им грозила смертельная опасность, заявили в Минобороны РФ.
— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — сообщили в оборонном ведомстве.
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Две недели назад в результате обмена военнопленными удалось вернуть на территорию России 106 военнослужащих. Их также доставили в медицинские учреждения.
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