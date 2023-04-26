Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику Габдуллы Тукая

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики, Государственный Советник Минтимер Шаймиев возложили цветы к подножию памятника великому татарскому поэту Габдулле Тукаю. Сегодня, 26 апреля, отмечается 137-я годовщина со дня его рождения.



Празднование дня рождения поэта в Татарстане имеет особое значение. Габдулла Тукай стоял у истоков создания татарских периодических газет и журналов, стал одним из первых поэтов-мусульман, включивших в свои произведения иллюстрации, из-под его пера вышли учебные пособия, которые до сих пор используются преподавателями и исследователями. Также татарский поэт — автор многочисленных переводов на татарский язык произведений русских и зарубежных классиков.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В церемонии возложения цветов приняли руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, заместитель председателя Госсовета республики Марат Ахметов, депутат Госдумы Татьяна Ларионова, представители творческой интеллигенции республики, представители общественности, деятели культуры и искусства Татарстана, депутаты Госсовета региона, сообщает пресс-служба раиса РТ.

Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка и 137-летием со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Он пожелал счастья, доброго здоровья, мира и благополучия. Он обратил внимание, что «гений Тукая — в рожденных им образах». В его бессмертных творениях филигранно отражены «душевная лирика, острые социальные темы, сатира и юмор»:

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Именно поэтому День родного языка мы празднуем в день рождения непревзойденного классика татарской литературы. Творчество Тукая — воплощение родного слова, яркий пример гармоничного сочетания национальной самобытности и братского единения с другими народами нашего Отечества, почитания традиций и стремления к новым достижениям в духе времени.



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Маргарита Головатенко