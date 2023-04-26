Новости общества

08:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Премию Тукая присудили художнице Кумысниковой, поэту Сибгатуллину и архитектору Ханову

12:15, 26.04.2023 5
Премию Тукая присудили художнице Кумысниковой, поэту Сибгатуллину и архитектору Ханову
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Государственной премии республики имени Габдуллы Тукая в 2023 году. Ее удостоились три человека.

Государственную премию имени Габдуллы Тукая получили:

  • Наиля Кумысникова — за серию декоративных панно, посвященных национальной теме и выполненных в технике кожаной мозаики;
  • Шавкат Сибгатуллин — за сборники стихов «Песня охотника», «Водоворот», «Когда совесть открывает ворота» и «Сибирь — моя земля»;
  • Фирдавис Ханов — за значительный вклад в развитие отечественной и татарской национальной культуры в области архитектуры и градостроительства.

Государственная премия имени Тукая в Татарстане присуждается за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства, отличающиеся высоким уровнем профессионального мастерства, обладающие своеобразием авторского стиля, новизной и оригинальностью, а также за выдающиеся научные исследования в области искусствоведения и литературоведения. Вручают ее каждый год.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Премия присуждается указом раиса Татарстана. В этом месяце он подписал документ об увеличении размера государственной премии имени Тукая. Он вырос в два раза — до 1 миллиона рублей.

Премию Тукая впервые вручили в 1958 году. Среди тех, кто стал лауреатом, были композиторы Фарид Яруллин посмертно — за балет «Шүрәле», и Назиб Жиганов — за оперу «Джалиль». Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоКультураВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    кто эти люди?
    Ответить
    Анонимно 26 апр
    теперь миллионеры)
    Ответить
    Анонимно 26 апр
    это заслуженные деятели культуры и искусств прежде всего!
    Ответить
  • Анонимно 26 апр
    Поздравляем!
    Ответить
  • Анонимно 26 апр
    Котлыйбыз !
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также