Премию Тукая присудили художнице Кумысниковой, поэту Сибгатуллину и архитектору Ханову

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Государственной премии республики имени Габдуллы Тукая в 2023 году. Ее удостоились три человека.

Государственную премию имени Габдуллы Тукая получили:

Наиля Кумысникова — за серию декоративных панно, посвященных национальной теме и выполненных в технике кожаной мозаики;

Шавкат Сибгатуллин — за сборники стихов «Песня охотника», «Водоворот», «Когда совесть открывает ворота» и «Сибирь — моя земля»;

Фирдавис Ханов — за значительный вклад в развитие отечественной и татарской национальной культуры в области архитектуры и градостроительства.

Государственная премия имени Тукая в Татарстане присуждается за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства, отличающиеся высоким уровнем профессионального мастерства, обладающие своеобразием авторского стиля, новизной и оригинальностью, а также за выдающиеся научные исследования в области искусствоведения и литературоведения. Вручают ее каждый год.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Премия присуждается указом раиса Татарстана. В этом месяце он подписал документ об увеличении размера государственной премии имени Тукая. Он вырос в два раза — до 1 миллиона рублей.

Премию Тукая впервые вручили в 1958 году. Среди тех, кто стал лауреатом, были композиторы Фарид Яруллин посмертно — за балет «Шүрәле», и Назиб Жиганов — за оперу «Джалиль». Подробнее — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина