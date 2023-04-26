Совфед одобрил закон, запрещающий продавать вейпы детям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и недопустимости оборота ароматизированной никотинсодержащей жидкости был одобрен Советом Федерации на заседании в среду, сообщает «РИА Новости».



Запрет установлен на продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и ее потребление детьми.

Предусматривается запрет на оборот никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость. Закон устанавливает минимальную цену на никотинсодержащую продукцию.

Теперь вейпы запрещено продавать на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, с использованием автоматов. Реализовывать их можно лишь в розничных магазинах, но и здесь есть ограничение на их открытую выкладку и демонстрацию. На вейпы нельзя устанавливать скидки, а в рекламе запрещено демонстрировать потребление никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.

Фото: pxhere.com

В апреле закон приняли депутаты Государственной думы. Согласно документу, увеличиваются штрафы за продажу детям и подросткам сигарет и вейпов. Для граждан он вырастет с 20—40 тысяч до 40—60 тысяч рублей, для должностных лиц — с 40—70 тысяч до 150—300 тысяч, а для юрлиц — со 150—300 тысяч до 400—600 тысяч.

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Маргарита Головатенко