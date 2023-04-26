В Татарстане выросла доля антикоррупционных проверок, заканчивающихся привлечением к ответственности
В Татарстане 98% антикоррупционных проверок заканчиваются привлечением к ответственности. В 2022 году эта доля составляла 96%, напомнил главный советник Управления раиса республики по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.
— В прошлом году мы вам приводили цифры, говорили о том, что 96% всех проверок заканчиваются различными случаями привлечения к ответственности. Сейчас эта планка повысилась до 98%. И мы ставим такую задачу: если по итогам анализа началась соответствующая проверка, если выявлен факт представления недостоверных, неполных сведений, человек в любом случае обязательно должен быть привлечен к дисциплинарной или иной ответственности, — сказал он.
О том, что 96% антикоррупционных проверок заканчиваются привлечением к ответственности, Салават Рахимов рассказывал в конце ноября 2022 года. Несколько лет назад процент составлял чуть более 80%.
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