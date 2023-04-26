Татарстан подписал соглашение о намерениях сотрудничества с «НОВАТЭКом»
Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подписали соглашение о намерениях сотрудничества. Встреча прошла в Казани в Доме правительства республики.
Документ предполагает намерения сторон по осуществлению сотрудничества в области развития социально-экономического, кадрового, научно-технического и инновационного потенциала.
Рассчитывается, что соглашение поспособствует улучшению энергетического обеспечения Татарстана в целях создания благоприятных условий для развития рынка газомоторного топлива на территории республики, сообщает пресс-служба раиса республики.
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