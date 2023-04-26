Новости общества

08:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан подписал соглашение о намерениях сотрудничества с «НОВАТЭКом»

16:20, 26.04.2023
Татарстан подписал соглашение о намерениях сотрудничества с «НОВАТЭКом»
Фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подписали соглашение о намерениях сотрудничества. Встреча прошла в Казани в Доме правительства республики.

Документ предполагает намерения сторон по осуществлению сотрудничества в области развития социально-экономического, кадрового, научно-технического и инновационного потенциала.

Рассчитывается, что соглашение поспособствует улучшению энергетического обеспечения Татарстана в целях создания благоприятных условий для развития рынка газомоторного топлива на территории республики, сообщает пресс-служба раиса республики.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПромышленностьЭкономика Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также