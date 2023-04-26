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В Татарстане представили рейтинг активности органов власти в реализации антикоррупционных мер в 2022 году

11:05, 26.04.2023 1
В Татарстане представили рейтинг активности органов власти в реализации антикоррупционных мер в 2022 году
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заместитель министра экономики Татарстана — начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов презентовал рейтинг активности органов исполнительной власти в реализации антикоррупционных мер по итогам 2022 года. Он также составлен в разрезе муниципальных образований.

Среди министерств Татарстана рейтинг выглядит следующим образом:

  • Министерство здравоохранения;
  • Министерство экономики;
  • Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
  • Министерство юстиции;
  • Министерство земельных и имущественных отношений;
  • Министерство промышленности и торговли;
  • Министерство спорта;
  • Министерство финансов;
  • Министерство транспорта и дорожного хозяйства;
  • Министерство лесного хозяйства;
  • Министерство сельского хозяйства и продовольствия;
  • Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи;
  • Министерство экологии и природных ресурсов;
  • Министерство образования и науки;
  • Министерство строительство, архитектуры и ЖКХ;
  • Министерство труда занятости и социальной защиты;
  • Министерство по делам молодежи;
  • Министерство культуры.

В группе органов местного самоуправления, где численность муниципальных служащих превышает 400 человек, по активности в реализации антикоррупционных мер лидируют Набережные Челны. Следом идет Казань, Альметьевский, Зеленодольский и Нижнекамский районы Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Я напоминаю, что работа является экспериментальной. Необходимо отметить, что показатель итоговый по ведомствам имеет максимально близкие значения, — сказал Роман Амирханов.

Главный советник Управления раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов обратил внимание, что реализацию антикоррупционных мер необходимо усилить Минкультуры и Минмолодежи республики. Вопросы с ведомствами уже обговаривали.

Рейтинг ведомств по эффективности борьбы с коррупцией в Татарстане презентовали в прошлом году. В нем представлены как лидеры, так и аутсайдеры.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    Получается в ДЕРЕВНЕ в сельсовете самые коррумпированные главы Татарстана ????? Что то я не слышал что бы у глав районов на БАГАМАХ замки , яхты , счета на миллиарды доллярей с швейцарском банке , или что не ЗНАЕМ ????
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