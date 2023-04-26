В Татарстане представили рейтинг активности органов власти в реализации антикоррупционных мер в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заместитель министра экономики Татарстана — начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов презентовал рейтинг активности органов исполнительной власти в реализации антикоррупционных мер по итогам 2022 года. Он также составлен в разрезе муниципальных образований.



Среди министерств Татарстана рейтинг выглядит следующим образом:

Министерство здравоохранения;

Министерство экономики;

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Министерство юстиции;

Министерство земельных и имущественных отношений;

Министерство промышленности и торговли;

Министерство спорта;

Министерство финансов;

Министерство транспорта и дорожного хозяйства;

Министерство лесного хозяйства;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия;

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи;

Министерство экологии и природных ресурсов;

Министерство образования и науки;

Министерство строительство, архитектуры и ЖКХ;

Министерство труда занятости и социальной защиты;

Министерство по делам молодежи;

Министерство культуры.

В группе органов местного самоуправления, где численность муниципальных служащих превышает 400 человек, по активности в реализации антикоррупционных мер лидируют Набережные Челны. Следом идет Казань, Альметьевский, Зеленодольский и Нижнекамский районы Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Я напоминаю, что работа является экспериментальной. Необходимо отметить, что показатель итоговый по ведомствам имеет максимально близкие значения, — сказал Роман Амирханов.



Главный советник Управления раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов обратил внимание, что реализацию антикоррупционных мер необходимо усилить Минкультуры и Минмолодежи республики. Вопросы с ведомствами уже обговаривали.

Рейтинг ведомств по эффективности борьбы с коррупцией в Татарстане презентовали в прошлом году. В нем представлены как лидеры, так и аутсайдеры.



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Татьяна Демина