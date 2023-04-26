В Татарстане представили рейтинг активности органов власти в реализации антикоррупционных мер в 2022 году
Заместитель министра экономики Татарстана — начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов презентовал рейтинг активности органов исполнительной власти в реализации антикоррупционных мер по итогам 2022 года. Он также составлен в разрезе муниципальных образований.
Среди министерств Татарстана рейтинг выглядит следующим образом:
- Министерство здравоохранения;
- Министерство экономики;
- Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
- Министерство юстиции;
- Министерство земельных и имущественных отношений;
- Министерство промышленности и торговли;
- Министерство спорта;
- Министерство финансов;
- Министерство транспорта и дорожного хозяйства;
- Министерство лесного хозяйства;
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия;
- Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи;
- Министерство экологии и природных ресурсов;
- Министерство образования и науки;
- Министерство строительство, архитектуры и ЖКХ;
- Министерство труда занятости и социальной защиты;
- Министерство по делам молодежи;
- Министерство культуры.
В группе органов местного самоуправления, где численность муниципальных служащих превышает 400 человек, по активности в реализации антикоррупционных мер лидируют Набережные Челны. Следом идет Казань, Альметьевский, Зеленодольский и Нижнекамский районы Татарстана.
— Я напоминаю, что работа является экспериментальной. Необходимо отметить, что показатель итоговый по ведомствам имеет максимально близкие значения, — сказал Роман Амирханов.
Главный советник Управления раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов обратил внимание, что реализацию антикоррупционных мер необходимо усилить Минкультуры и Минмолодежи республики. Вопросы с ведомствами уже обговаривали.
Рейтинг ведомств по эффективности борьбы с коррупцией в Татарстане презентовали в прошлом году. В нем представлены как лидеры, так и аутсайдеры.
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