В Госдуму внесли законопроект об ответственности за работу в филиалах незарегистрированных НПО

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ответственности за создание и участие в работе незарегистрированных в России филиалов иностранных неправительственных организаций (НПО). Об этом в своем telegram-канале написал глава комиссии по невмешательству в дела России Василий Пискарев.

За участие в деятельности на территории РФ иностранной НПО, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре Минюста, депутаты предлагают штрафовать от 5 до 100 тысяч рублей.

Также в Госдуме предложили установить уголовную ответственность за организацию деятельности в России незарегистрированной иностранной НПО, а также за участие в ее работе для тех, кто ранее подвергался административному наказанию за это. Фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы.

Кроме того, было предложено новое основание для отказа иностранной НПО в регистрации структурного подразделения. По словам Пискарева, отказ Минюста последует в случае, если ранее внесенные в реестр филиал или представительство иностранной НПО в течение трех лет были исключены из реестра за нарушение закона.

Еще Пискарев сообщил, что в Госдуму внесли поправки в законодательство об иноагентах. В КоАП, в частности, предлагается установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

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Айрат Назипов