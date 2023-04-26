Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Совет Федерации одобрил закон, который вводит в России пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм. Об этом сообщает ТАСС.



Статья Уголовного кодекса России о «Госизмене» устанавливает пожизненное лишение свободы, тогда как сейчас предполагается до 20 лет лишения свободы. По статье «Террористический акт» максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы.

За совершение акта международного терроризма наказание составит от 12 лет до пожизненного лишения свободы вместо срока от 10 до 20 лет тюрьмы либо пожизненного лишения свободы. Закон увеличивает с пяти до семи лет лишения свободы минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений — срок за пособничество составит 12 лет вместо 10 лет. Ужесточено наказание по статье «Диверсия» — до 20 лет вместо 15 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Госдума 18 апреля во втором и третьем чтениях приняла поправки о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену. Они вносятся в статью 275 УК РФ.

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Маргарита Головатенко