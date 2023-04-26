В Татарстане второй раз продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане второй раз с начала весны продлили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Высокая пожароопасность лесов — IV класс — сохранится в Татарстане местами с 27 апреля по 2 мая. В отдельных южных и восточных районах республики 29 апреля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность лесов — V класс.

Штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года впервые объявили на 13—20 апреля. Затем его продлили на 21—26 апреля.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, с 17 апреля по 10 мая 2023 года в Татарстане действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.

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Татьяна Демина