Итоги дня: завершение мобилизации в Москве, падение самолета в Ейске, производство по 20 Ту-214 в год
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 14 октября:
- Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») планирует в 2027 году выйти на темп производства в 20 самолетов Ту-214 в год, заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на парламентских слушаниях в Совете Федерации. В 2023—2030 годах авиазавод должен изготовить 115 Ту-214: в 2023 году — 3, в 2024 году — 7, в 2025 году — 10, в 2026 году — 15, в 2027-2030 годах — по 20.
- В Москве завершили призыв в рамках частичной мобилизации, сообщил мэр города Сергей Собянин. Пункты сбора мобилизованных закрылись сегодня, 17 октября, в 14.00. Повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие. Также призыв завершили в Подмосковье.
- Казанский «Водоканал» продолжает ремонтные работы на третьем северном коллекторе. Он проходит по улице Гаврилова, проспекту Ямашева, улицам Амирхана, Чистопольской, Декабристов, Вахитова, до Несмелова. Изначально первый этап реконструкции (по ул. Чистопольской от ул. Меридианной до ул. Бондаренко) планировалось закончить в августе этого года, второй (по ул. Ямашева от ул. Адоратского до пр. Амирхана) — в июле, третий (по пр. Амирхана от ул. Четаева до ул. Чистопольской) — в декабре. Однако на данный момент в организации не завершили до конца ни один из них. Более того, сроки сдачи постоянно переносят, а ситуация не улучшается. Как обстоят дела на одном из самых ветхих и проблемных коллекторов Казани — в материале «Реального времени».
- На жилой дом в Ейске при наборе высоты для учебно-тренировочного полета потерпел крушение вылетевший с военного аэродрома Южного военного округа самолет Су-34. Министерство обороны России сообщает, что истребитель упал во дворе одного из жилых кварталов, летчики катапультировались. Погибли три человека и 19 пострадали, сказали в ГУ МЧС по региону. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
- Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сейчас неактуально. Это подорвало бы доверие граждан к действиям властей, считает министр финансов Антон Силуанов: «Мы договорились, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае, вообще их (граждан, — прим. ред.) трогать не будем».
- Правительство продлило программу семейной ипотеки до 1 июля 2024 года. Она позволяет семьям с детьми получить льготный кредит на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка.
- В Нижнекамском районе Татарстана прошли очередные кадровые перестановки — заместителем руководителя исполкома по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности назначен Артур Салахов, а новым руководителем стал Роман Булатов.
- Из зала Вахитовского райсуда Казани сегодня удалили журналистов — он принял решение о проведении допроса представителя потерпевшего из «Тимер Банка» в закрытом режиме, согласившись, что в ходе допроса может быть затронута банковская тайна. Напомним, суд рассматривает уголовное дело о растрате на 935,9 млн рублей, в которой обвиняют бывших руководителей ТФБ и «Тимер Банка» Рамиля Насырова и Айрата Камалова. Заочное обвинение предъявлено и главе «Роял Тайм Групп» Рашиду Таймасову, покинувшему Россию еще до возбуждения дела.
- Сегодня утром сеть Metro в России приостановила продажи в магазинах и интернете из-за сбоя в IT-системе. В Казани гипермаркеты на улицах Вахитова и Тихорецкой уже открылись.
- В этом сезоне в Казани проведут торги по размещению вендинг-кормушек в общественных пространствах, рассказала директор Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова: «Из нововведений торгов — размещение на территории парков вендинговых аппаратов по продаже кормов для птиц. Мы нередко сталкиваемся с проблемой, когда посетители парков кормят птиц хлебом, однако такая подкормка не только негативно влияет на здоровье птиц, но и может привести к их гибели. По итогам проведенного аукциона в зимний сезон кормушка с подходящим для птиц кормом появится в парках имени Урицкого и «Крылья Советов».
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления Виктора Шевченко. С понедельника, 17 октября, на эту должность назначен Владимир Буянов, который работал первым заместителем начальника управления.
- Как сообщил сегодня «Коммерсантъ», Минпросвещения порекомендовало регионам ограничить использование иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp, в рамках образовательного процесса в школах. Однако в пресс-службе ведомства заявили, что не могут регламентировать каналы общения, которые используют родители школьников.
- Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров переходит на работу в Москву. Известно, что его новая должность будет связана с новым общероссийским движением детей и молодежи.
- Заместителем руководителя Департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики назначен Марат Хисамеев. От ранее занимаемой должности заместителя руководителя департамента — начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики он освобожден.
- Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге может сохранить работоспособность и перейти КАМАЗу, которому предстоит договориться с партнером из КНР. Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» 11 октября. Среди них — завод мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за 1 евро.
- В Татарстане планируют установить дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Проект постановления кабмина республики подготовило министерство труда, занятости и социальной защиты РТ. Согласно документу, для семей граждан, проходящих военную службу по мобилизации в Вооруженных Силах России, предлагаются следующие меры поддержки:
- семьи с новорожденными, постоянно проживающие в Татарстане, обеспечат подарочными комплектами детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода семьи;
- членам семьи из числа пенсионеров предоставят первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение в соответствии постановлением кабмина РТ;
- членам семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I и II группы социальные услуги на дому будут предоставлять бесплатно;
- членам семьи предоставят преимущественное право при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также в дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами.
- Пермское НПО «Искра» — одно из крупнейших российских предприятий по созданию образцов ракетной техники и оборудования для топливно-энергетического комплекса — подало иск к АО «Казанькомпрессормаш». Сумма претензий — 116,6 млн рублей. Казанский завод подал встречный иск к пермской компании о взыскании неустойки за неоднократное нарушение сроков поставки продукции в размере 28,6 млн.
- В Татарстане запустили в работу telegram-бот по вопросам частичной мобилизации. Он может предоставить ответы более чем на 400 вопросов.
Все желающие могут узнать про выплаты мобилизованным, правила предоставления кредитных каникул, порядок медосмотров и так далее. Также через telegram-бот есть возможность обратиться за помощью к общественному движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».
- В Казани с 21.00 18 октября до 5.00 19 октября будет временно закрыто движение трамваев №1, 6 и 8. Это связано с перекладкой рельсошпальных решеток на участке на улице О.Кошевого по направлению к Северному вокзалу. Отмечается, что провести работы было решено из-за изношенного состояния рельсов и шпал на протяжении 100 метров. Сотрудники службы путевого хозяйства планируют заменить 9 рельсошпальных решеток.
- Депутаты и сотрудники Аппарата Государственного Совета РТ решили перечислить однодневный заработок в Фонд «Ярдәм янәшә» («Помощь рядом»), на целевую поддержку и приобретение элементов экипировки и предметов первой необходимости для мобилизованных бойцов, которые в ближайшее время примут участие в специальной военной операции на Украине.
- В Госдуму на следующей неделе могут внести доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и принять в первом чтении, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин: «Если решение будет принято, на следующей неделе должен быть закон внесен как межфракционный, в течение следующей недели принят в первом чтении, затем второе, третье, и к вам направляем, в Совет Федерации. В ноябре, надеемся, закон ляжет на стол президенту».
Ключевые события 236-го дня специальной военной операции на Украине:
- Сегодня проходит обмен военнопленными между ДНР и Киевом по формуле «110 на 110», сообщил глава Донецкой республики Денис Пушилин: «Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ».
- Российские Вооруженные силы продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщило утром Минобороны России: «В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены».
- На Купянском направлении огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля, сообщили в МО.
- По данным ведомства, на Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
- На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2256 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5855 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3484 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6610 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбщество
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