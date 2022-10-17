Минобороны сообщило о нанесении ударов по объектам военного управления и энергетики Украины
Российские Вооруженные силы продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Все поставленные цели достигнуты, приводит ТАСС заявление ведомства.
Утром в Киеве сообщили об обстрелах в центре города.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет. Сейчас стоят другие задачи. При этом он отметил, что не все нужные объекты поражены.
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