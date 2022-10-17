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Минобороны сообщило о нанесении ударов по объектам военного управления и энергетики Украины

12:54, 17.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны сообщило о нанесении ударов по объектам военного управления и энергетики Украины
Фото: mil.ru

Российские Вооруженные силы продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Все поставленные цели достигнуты, приводит ТАСС заявление ведомства.

Фото: wikipedia.org / Moahim. (Киев)

Утром в Киеве сообщили об обстрелах в центре города.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет. Сейчас стоят другие задачи. При этом он отметил, что не все нужные объекты поражены.

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Татьяна Леухина
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