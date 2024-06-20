Дмитрий Чернышенко рассказал о порядке приема абитуриентов в учебные заведения в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Приемная кампания для российских абитуриентов началась сегодня. В пресс-службе вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко рассказали о порядке ее проведения.

— В приемную кампанию откроют двери более 1,2 тысячи вузов и 3,8 тысячи колледжей нашей страны. В этом учебном году доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 740 тысяч — по программам среднего профессионального, — отмечается в сообщении.

Напомним, что в этом году из казанских школ выпускается 19 956 детей: 14 136 из 9-го класса и 5 820 из 11-го. Для проведения экзаменов уже оборудовано 26 пунктов ЕГЭ, 58 пунктов ОГЭ, 10 пунктов ГВЭ, а также 96 пунктов организовано на дому для детей с ОВЗ.

Елизавета Пуншева