Вадиму Махееву исполнилось 50 лет

Человек, давший название известному российскому бренду



Сегодня 50 лет исполняется Вадиму Махееву, татарстанскому предпринимателю, общественному деятелю и благотворителю, соучредителю АО «Эссен Продакшн АГ», одного из крупнейших производителей продуктов питания в России.

Всей России он известен как человек, давший свою фамилию бренду «Махеевъ», под которым производятся майонез, соусы, кетчупы, джемы и приправы. Принимал Вадим Махеев участие и в запуске кондитерской фабрики ESSEN в Набережных Челнах, которая входит в группу предприятий АО «Эссен Продакшн АГ». Благодаря энтузиазму, инициативности и деловым компетенциям Вадима Махеева и его многолетнего бизнес-компаньона Леонида Барышева на сегодняшний день группа компаний известна по всей России, поставляет продукцию во все субъекты Федерации и в несколько десятков других стран. Труд Махеева на полях развития агропромышленного комплекса республики оценен благодарностью президента Республики Татарстан (2011 г.), почетным званием «Лучший предприниматель года», благодарностями Минпромторга РФ и РТ (2013 г.), почетными грамотами мэра Набережных Челнов (2016 г.) и главы Елабужского района (2023 г.). Он заслуженный работник пищевой промышленности Республики Татарстан.

Еще одно направление деятельности Вадима Махеева — развитие охотохозяйства в Елабужском районе и сохранение популяции диких животных. Помимо организации любительской охоты и контроля за соблюдением выделенных квот на добычу охотничьих ресурсов, он помогает в проектах воспроизводства поголовья животных с последующим выпуском в естественную среду обитания.

С 2009 по 2019 годы юбиляр был депутатом Госсовета Республики Татарстан, был членом комитетов по законности и правопорядку, а также по контролю за реализацией госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в РТ».

«Золотое сердце» Елабуги

Особенное внимание Вадим Махеев уже много лет уделяет благотворительности. Лауреат конкурса «Человек — золотое сердце» и почетный гражданин Елабуги, он много сил и средств вкладывает в то, чтобы в его родном городе жить становилось все лучше. По его инициативе оказывается адресная помощь людям из социально незащищенных слоев: пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, матерям-одиночкам, семьям с детьми, имеющими тяжелые заболевания. Для этого с 2007 года работает благотворительный фонд «Махеев». За эти годы помощь была оказана более чем на 700 миллионов рублей.

Каждый год благотворительный фонд «Махеев» вручает наборы первоклассника детям из малообеспеченных семей. Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Юбиляр учредил ежегодную премию от своего имени — ее вручают успешным выпускникам школ. Каждый год он оказывает спонсорскую помощь коррекционным школам — помогает покупать оборудование и выделяет средства на проведение мероприятий. Поддерживает деньгами школьные и студенческие инициативы.

Ежегодно он спонсирует культмассовые мероприятия: концерты, фестивали, городские и республиканские праздники. Материально поддерживает Международный фестиваль пианиста Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». По его инициативе пополняется книжный фонд детских и юношеских библиотек по всему Поволжью. Махеев помогает восстанавливать и строить храмы — как церкви, так и мечети.

Поддержка спорта

Вадим Махеев — увлеченный спортсмен. Он занимается бегом и лыжным спортом, его регулярно можно увидеть в числе участников Казанского марафона. Ведя спортивный образ жизни сам, Вадим Махеев вкладывается в развитие детского и любительского спорта в родной Елабуге и по всей республике как благотворитель.

Вадим Махеев — президент Федерации плавания города Елабуга и Елабужского района. По его инициативе, при всесторонней поддержке благотворительного фонда «Махеевъ» в Елабуге действует социальный проект «Всеобуч по плаванию»: 1 200 второклассников в течение 2022 и 2023 годов научились плавать у профессиональных тренеров. При адресной поддержке Вадима Махеева разрабатывается целевая долгосрочная программа развития плавания в Елабуге на 10 лет. Цель этого проекта — чтобы впоследствии все елабужские дети умели держаться на воде.

— Посмотрите статистику. Порядка 80 человек в Татарстане в год тонет, погибает на воде. Значит, всех детей в нашем регионе нужно с детства учить держаться на воде и плавать. Словом, тут, во «Всеобуче», социальная тема сама собой поднялась, хоть мы ее не планировали, но теперь она нам очень нравится. И родители тоже довольны, они нас поддерживают! — рассказывал нашему изданию юбиляр.

При его поддержке был отремонтирован дворовый ледовый корт в Набережных Челнах, оказывается спонсорская помощь спортклубам и спортивным общественным организациям. Несколько лет юбиляр поддерживает Казанский марафон — ТМ «Махеевъ» является одним из официальных партнеров мероприятия.

Вся эта деятельность не остается без внимания со стороны официальных органов: так, приказом министра спорта РТ Вадим Махеев буквально на днях был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Республики Татарстан».

Редакция «Реального времени» поздравляет Вадима Махеева с юбилеем и желает ему дальнейших успехов в его разносторонней деятельности.