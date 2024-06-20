Вадиму Махееву исполнилось 50 лет
Человек, давший название известному российскому бренду
Сегодня 50 лет исполняется Вадиму Махееву, татарстанскому предпринимателю, общественному деятелю и благотворителю, соучредителю АО «Эссен Продакшн АГ», одного из крупнейших производителей продуктов питания в России.
Всей России он известен как человек, давший свою фамилию бренду «Махеевъ», под которым производятся майонез, соусы, кетчупы, джемы и приправы. Принимал Вадим Махеев участие и в запуске кондитерской фабрики ESSEN в Набережных Челнах, которая входит в группу предприятий АО «Эссен Продакшн АГ». Благодаря энтузиазму, инициативности и деловым компетенциям Вадима Махеева и его многолетнего бизнес-компаньона Леонида Барышева на сегодняшний день группа компаний известна по всей России, поставляет продукцию во все субъекты Федерации и в несколько десятков других стран. Труд Махеева на полях развития агропромышленного комплекса республики оценен благодарностью президента Республики Татарстан (2011 г.), почетным званием «Лучший предприниматель года», благодарностями Минпромторга РФ и РТ (2013 г.), почетными грамотами мэра Набережных Челнов (2016 г.) и главы Елабужского района (2023 г.). Он заслуженный работник пищевой промышленности Республики Татарстан.
Еще одно направление деятельности Вадима Махеева — развитие охотохозяйства в Елабужском районе и сохранение популяции диких животных. Помимо организации любительской охоты и контроля за соблюдением выделенных квот на добычу охотничьих ресурсов, он помогает в проектах воспроизводства поголовья животных с последующим выпуском в естественную среду обитания.
С 2009 по 2019 годы юбиляр был депутатом Госсовета Республики Татарстан, был членом комитетов по законности и правопорядку, а также по контролю за реализацией госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в РТ».
«Золотое сердце» Елабуги
Особенное внимание Вадим Махеев уже много лет уделяет благотворительности. Лауреат конкурса «Человек — золотое сердце» и почетный гражданин Елабуги, он много сил и средств вкладывает в то, чтобы в его родном городе жить становилось все лучше. По его инициативе оказывается адресная помощь людям из социально незащищенных слоев: пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, матерям-одиночкам, семьям с детьми, имеющими тяжелые заболевания. Для этого с 2007 года работает благотворительный фонд «Махеев». За эти годы помощь была оказана более чем на 700 миллионов рублей.
Юбиляр учредил ежегодную премию от своего имени — ее вручают успешным выпускникам школ. Каждый год он оказывает спонсорскую помощь коррекционным школам — помогает покупать оборудование и выделяет средства на проведение мероприятий. Поддерживает деньгами школьные и студенческие инициативы.
Ежегодно он спонсирует культмассовые мероприятия: концерты, фестивали, городские и республиканские праздники. Материально поддерживает Международный фестиваль пианиста Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». По его инициативе пополняется книжный фонд детских и юношеских библиотек по всему Поволжью. Махеев помогает восстанавливать и строить храмы — как церкви, так и мечети.
Поддержка спорта
Вадим Махеев — увлеченный спортсмен. Он занимается бегом и лыжным спортом, его регулярно можно увидеть в числе участников Казанского марафона. Ведя спортивный образ жизни сам, Вадим Махеев вкладывается в развитие детского и любительского спорта в родной Елабуге и по всей республике как благотворитель.
Вадим Махеев — президент Федерации плавания города Елабуга и Елабужского района. По его инициативе, при всесторонней поддержке благотворительного фонда «Махеевъ» в Елабуге действует социальный проект «Всеобуч по плаванию»: 1 200 второклассников в течение 2022 и 2023 годов научились плавать у профессиональных тренеров. При адресной поддержке Вадима Махеева разрабатывается целевая долгосрочная программа развития плавания в Елабуге на 10 лет. Цель этого проекта — чтобы впоследствии все елабужские дети умели держаться на воде.
При его поддержке был отремонтирован дворовый ледовый корт в Набережных Челнах, оказывается спонсорская помощь спортклубам и спортивным общественным организациям. Несколько лет юбиляр поддерживает Казанский марафон — ТМ «Махеевъ» является одним из официальных партнеров мероприятия.
Вся эта деятельность не остается без внимания со стороны официальных органов: так, приказом министра спорта РТ Вадим Махеев буквально на днях был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Республики Татарстан».
Редакция «Реального времени» поздравляет Вадима Махеева с юбилеем и желает ему дальнейших успехов в его разносторонней деятельности.
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