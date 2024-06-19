В медицинские организации Татарстана из-за укусов клещей обратилось более 4,5 тысячи жителей

Фото: Максим Платонов

По состоянию на 17 июня в медицинские организации Татарстана из-за присасывания клещей обратилось более 4,5 тысячи жителей республики. Однако это не превышает средний многолетний уровень, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.

Наиболее высокое количество укусов клещей зафиксировано в Казани — 1003 случая, в Набережных Челнах — 646, в Нижнекамске — 456 и в Альметьевске — 442.

Всего в этом году исследован 1881 клещ, все они были сняты с людей. Из них возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен в 3 клещах, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 338 клещах.

Стоит подчеркнуть, что в прошлом году в начале лета в Татарстане показатель обращений из-за укусов клещей превысил среднемноголетний уровень в два раза.

Разиль Самигуллин