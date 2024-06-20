Большинство фишинговых сайтов приходятся на поддельные ресурсы для инвестиций

Свыше 60% выявленных мошеннических ссылок маскируются под популярные сервисы для инвестиций. Еще 10% — это поддельные сайты популярных брендов, следует из совместной аналитики «Мегафона» и «Яндекс Браузера».

Еще 30% мошеннических сайтов относятся к разным категориям. Они могут имитировать соцсети и ресурсы с призывом проголосовать за родственника, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на прочие массовые мероприятия. Кроме того, мошенники нередко создают сайты по обмену криптовалюты и с несуществующими розыгрышами призов.

— Фишинговые ссылки, имитирующие самые разные сервисы и сайты, создаются регулярно. Для максимальной безопасности мы рекомендуем пользователям не переходить по сомнительным ссылкам, использовать двухфакторную авторизацию для защиты своего аккаунта и в настройках мессенджера устанавливать дополнительный пин-код и пароль, — отметил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что большинство мошеннических соединений сегодня осуществляется через один конкретный мессенджер. По его словам, более 90% мошеннических операций совершаются через мессенджер, принадлежащий иностранной компании, чья деятельность на территории России запрещена.

Елизавета Пуншева