В Казани на нескольких улицах ограничат движение и парковку транспорта из-за проведения Игр БРИКС
В Казани на нескольких улицах ограничат движение и парковку транспорта из-за проведения Игр БРИКС. Изменения коснутся Ново-Савиновского и Приволжского районов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
На участке улицы Хусаина Мавлютова до въезда через КПП Деревни Универсиады ограничение движения и парковки транспорта будет действовать до 23.59 28 июня. Исключением является транспорт, который будет оборудован специальным пропуском по форме АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». До 23.59 22 июня запрещена парковка вблизи дома №2 по улице Алексея Козина.
Стоит подчеркнуть, что в Казани с 20 июня будет ограничено движение и парковка транспортных средств на некоторых центральных улицах города в связи с проведением 2-й Всероссийской детской фольклориады.
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