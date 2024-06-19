В Казани на нескольких улицах ограничат движение и парковку транспорта из-за проведения Игр БРИКС

Фото: Максим Платонов

В Казани на нескольких улицах ограничат движение и парковку транспорта из-за проведения Игр БРИКС. Изменения коснутся Ново-Савиновского и Приволжского районов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На участке улицы Хусаина Мавлютова до въезда через КПП Деревни Универсиады ограничение движения и парковки транспорта будет действовать до 23.59 28 июня. Исключением является транспорт, который будет оборудован специальным пропуском по форме АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». До 23.59 22 июня запрещена парковка вблизи дома №2 по улице Алексея Козина.

Стоит подчеркнуть, что в Казани с 20 июня будет ограничено движение и парковка транспортных средств на некоторых центральных улицах города в связи с проведением 2-й Всероссийской детской фольклориады.

Разиль Самигуллин