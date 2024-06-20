В Татарстане на 45% увеличился спрос на долевое участие в строительстве

Фото: Максим Платонов

По сравнению с прошлым годом в 2024 году в Татарстане повысился спрос на квартиры в новостройках, приобретаемые по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ). Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра республики.

Так, в прошлом году с января по май Росреестр зарегистрировал 6,8 тысячи ДДУ, а в этом — 9,9 тысячи. Рост составил 45%.

Также отмечается, что за 5 месяцев текущего года в регионе на основании договоров купли-продажи (ДКП) зарегистрировано около 42 тысяч переходов прав на земельные участки. В прошлом году данный показатель составлял порядка 37 тыс. ДКП. Таким образом, рост составил 13,6%.

— Как известно, при покупке объектов недвижимости граждане нередко используют кредитные средства. По нашим данным, в текущем году татарстанцы на 11% чаще, чем в прошлом, брали в ипотеку именно земельные участки — всего на данные объекты недвижимости нашим ведомством зарегистрировано около 17 тысяч ипотек, — сообщила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Елизавета Пуншева