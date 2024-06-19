Более 14 тысяч мошеннических сайтов заблокировано в России за I квартал

Фото: Максим Платонов

За I квартал в России заблокировано более 14 тысяч мошеннических сайтов. Они якобы занимались выдачей кредитов, оформлением вкладов и другими финансовыми услугами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление генерального прокурора России Игоря Краснова.

Эти сайты были признаны мошенническими, поскольку их владельцы выдавали себя за участников рынка ценных бумаг. Такие действия вводят потребителей в заблуждение. По словам Игоря Краснова, доля IT-преступлений в России составляет уже более трети от всех регистрируемых.

Чтобы предотвратить подобные случаи мошенничества, прокуроры добились установки и использования большинством операторов связи антифрод-систем. Эти системы позволяют пресекать попытки использования личных данных в корыстных целях и блокировать звонки от мошенников.

Стоит подчеркнуть, что ежедневно жители Татарстана перечисляют мошенникам в среднем по 10—15 млн рублей. За пять месяцев размер похищенных таким образом и украденных с банковских карт средств составил 2 млрд рублей.

Разиль Самигуллин