Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов к выборам депутатов Госсовета РТ
8 сентября 2024 года пройдут выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва. Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов к предстоящим событиям.
|Агитационные баннеры
|№
|Наименование услуги
|Размер баннера
|Ротация
|Цена за одну неделю с учетом НДС (руб.)
|1
|Баннер- транспарант на главной странице
|900х100
|1/4
|112 500
|2
|Баннер-транспарант на внутренней странице
|900х100
|1/4
|112 500
|3
|Баннер в ленте новостей (1 позиция)
|300х250/300х100
|1/4
|57 024
|4
|Баннер в ленте новостей (2 позиция)
|300х100
|1/4
|52 500
|5
|Баннер-растяжка на главной странице
|600х200
|1/4
|52 500
|6
|Баннер-небоскреб на главной странице
|300х500
|1/4
|82 500
|7
|Баннер-небоскреб в рубрике «Аналитика» на главной странице
|300х500
|1/4
|82 500
|8
|Баннер-небоскреб в рубрике «Мероприятия» на главной странице
|300х500
|1/4
|82 500
|9
|Баннер-небоскреб в рубрике «Спорт» на главной странице
|300х500
|1/4
|82 500
|10
|Баннер-транспарант внизу на главной странице
|900х100
|1/4
|112 500
|11
|Баннер-растяжка в картине дня
|600х90
|1/4
|52 500
|12
|Изготовление баннера
|30000
|Фото и текстовые агитационные материалы
|№
|Наименование услуги
|Объем публикации
|Сроки размещения
|Цена с учетом НДС (руб.)
|1.
|Размещение на сайте фоторепортажа
|До 20 фото на сайте, сопровождается текстом до 1000 знаков
|сутки
|142500
|2.
|Размещение на сайте статьи
|До 10 000 знаков
|сутки
|95500/112500
|Размещение на сайте статьи, 9 позиция
|До 10 000 знаков
|сутки
|75500/95500
|3.
|Размещение на сайте интервью
|6000—10000 знаков
|сутки
|95500/112500
|4.
|Размещение новости о кандидате в ленте
|До 2000 знаков
|сутки
|31500/34200
|5.
|Размещение новости о кандидате в фиксированном месте ленты
|До 2000 знаков
|бессрочно, фиксация на сутки
|45900/49500
|6.
|Публикация в рубрике «Мероприятия»
|До 20 фото на сайте, сопровождается текстом до 2 000 знаков
|неделя
|46 656
|7.
|Анонс мероприятий в ленте новостей
|До 2000 знаков
|5 дней
|42 480
|8.
|Анонс мероприятий в ленте в рубрике «Мероприятия»
|До 2000 знаков
|неделя
|62 208
|9.
|Дублирование текстов в социальных сетях «Реального времени»
|До 10 000 знаков
|бессрочно
|15 500
|10.
|Суперанонс в «Картине дня»
|неделя
|42 768
|11.
|Гиперссылка в рекламном материале
|бессрочно
|10 500
|12.
|Коэффициент за срочность
|1,2
|13.
|Изготовление и размещение видеорепортажа в «Картине дня»
|Сопровождается текстом до 1000 знаков
|сутки
|97 500
|Дополнительные услуги
|№
|Наименование услуги
|Цена, с учетом НДС (руб.)
|1.
|Информация в еженедельной рассылке
|14 800
|2.
|Услуги фотосъемки мероприятия (до 100 обработанных фотографий)
|142 500
|3.
|Покупка фото из архива редакции (за 1 фото)
|1 500
|4.
|Изготовление видеосюжета
|от 32950 3
|5.
|Коэффициент за размещение текста в фиксированном месте, в «Картине дня»
|1,5
|6.
|Коэффициент за выезд журналиста к клиенту за пределы г. Казани
|1,2
1. Цена размещения готового фоторепортажа/цена размещения с изготовлением.
2. Цена размещения готового текста/цена написания текста и размещения/цена написания текста, размещения и фотоссесии.
3. В зависимости от сложности.
Цены действительны с 10.08.2024 г. по 07.09.2024 г.
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