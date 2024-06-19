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Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов к выборам депутатов Госсовета РТ

16:50, 19.06.2024
Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов к выборам депутатов Госсовета РТ
Фото: Динар Фатыхов

8 сентября 2024 года пройдут выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва. Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов к предстоящим событиям.

Агитационные баннеры
Наименование услуги Размер баннера Ротация Цена за одну неделю с учетом НДС (руб.)
1 Баннер- транспарант на главной странице 900х100 1/4 112 500
2 Баннер-транспарант на внутренней странице 900х100 1/4 112 500
3 Баннер в ленте новостей (1 позиция) 300х250/300х100 1/4 57 024
4 Баннер в ленте новостей (2 позиция) 300х100 1/4 52 500
5 Баннер-растяжка на главной странице 600х200 1/4 52 500
6 Баннер-небоскреб на главной странице 300х500 1/4 82 500
7 Баннер-небоскреб в рубрике «Аналитика» на главной странице 300х500 1/4 82 500
8 Баннер-небоскреб в рубрике «Мероприятия» на главной странице 300х500 1/4 82 500
9 Баннер-небоскреб в рубрике «Спорт» на главной странице 300х500 1/4 82 500
10 Баннер-транспарант внизу на главной странице 900х100 1/4 112 500
11 Баннер-растяжка в картине дня 600х90 1/4 52 500
12 Изготовление баннера 30000

Фото и текстовые агитационные материалы
Наименование услуги Объем публикации Сроки размещения Цена с учетом НДС (руб.)
1. Размещение на сайте фоторепортажа До 20 фото на сайте, сопровождается текстом до 1000 знаков сутки 142500
2. Размещение на сайте статьи До 10 000 знаков сутки 95500/112500
Размещение на сайте статьи, 9 позиция До 10 000 знаков сутки 75500/95500
3. Размещение на сайте интервью 6000—10000 знаков сутки 95500/112500
4. Размещение новости о кандидате в ленте До 2000 знаков сутки 31500/34200
5. Размещение новости о кандидате в фиксированном месте ленты До 2000 знаков бессрочно, фиксация на сутки 45900/49500
6. Публикация в рубрике «Мероприятия» До 20 фото на сайте, сопровождается текстом до 2 000 знаков неделя 46 656
7. Анонс мероприятий в ленте новостей До 2000 знаков 5 дней 42 480
8. Анонс мероприятий в ленте в рубрике «Мероприятия» До 2000 знаков неделя 62 208
9. Дублирование текстов в социальных сетях «Реального времени» До 10 000 знаков бессрочно 15 500
10. Суперанонс в «Картине дня» неделя 42 768
11. Гиперссылка в рекламном материале бессрочно 10 500
12. Коэффициент за срочность 1,2
13. Изготовление и размещение видеорепортажа в «Картине дня» Сопровождается текстом до 1000 знаков сутки 97 500

Дополнительные услуги
Наименование услуги Цена, с учетом НДС (руб.)
1. Информация в еженедельной рассылке 14 800
2. Услуги фотосъемки мероприятия (до 100 обработанных фотографий) 142 500
3. Покупка фото из архива редакции (за 1 фото) 1 500
4. Изготовление видеосюжета от 32950 3
5. Коэффициент за размещение текста в фиксированном месте, в «Картине дня» 1,5
6. Коэффициент за выезд журналиста к клиенту за пределы г. Казани 1,2


1. Цена размещения готового фоторепортажа/цена размещения с изготовлением.
2. Цена размещения готового текста/цена написания текста и размещения/цена написания текста, размещения и фотоссесии.
3. В зависимости от сложности.

Цены действительны с 10.08.2024 г. по 07.09.2024 г.

Реклама. realnoevremya.ru

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