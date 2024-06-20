В Татарстане одобрили законопроект об ограничениях на продажу алкоголя в общепите многоквартирных домов

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Экспертный совет Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам одобрил законопроект, который ограничивает время розничной продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, — с 10 до 22 часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РТ.



Это не коснется ресторанов, баров, кафе и буфетов. Таким образом, новые правила затронут 186 заведений в Казани и 59 по всей Республике Татарстан.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому региональные власти имеют право запрещать на территории своих регионов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках. Запрет будет распространяться на точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Субъектам России дается право вводить требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.