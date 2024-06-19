Четыре пляжа Татарстана признаны не пригодными для купания жителей

Фото: Галия Шакирова

Четыре пляжа Татарстана признаны не пригодными для купания жителей. В администрации районов, на территории которых находятся места для купания, направлены предложения об установке предупреждений о запрете купания, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.

Исходя из экспертизы ведомства, по микробиологическим показателям запрещается купание на пляжах «Нижнее Заречье» в Казани, на городском пляже в Мензелинске и на пляже в Бугульминском районе. По санитарно-химическим показателям не рекомендуется плавание на водоемах пляжей «Локомотив» и «Нижнее Заречье» в Казани.

Стоит подчеркнуть, что еще неделю назад два пляжа Казани были признаны непригодными для купания. Водоемы не прошли проверку согласно гигиеническим требованиям.

Разиль Самигуллин