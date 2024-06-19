Рейтинг ТЦ Казани в 2024 году: худшим жители назвали «Кольцо», лучшим — KazanMall

Фото: Реальное время

Два лидера и три в «минусе»

Рейтинг торговый центров Казани в 2024 году возглавил KazanMall на улице Павлюхина, он набрал 21,3 балла. На 0,1 балла от него отстал ТЦ «Мега» на проспекте Победы, говорится в результатах социологического исследования агентства «ПромРейтинг» в области восприятия торговых и торгово-развлекательных центров Казани (есть в распоряжении «Реального времени»).

Тройку с большим отрывом от лидеров замкнул «Парк Хаус» на проспекте Хусаина Ямашева. В «минус» ушли три ТЦ — «Кольцо» на Петербургской, «Корстон» на Ершова и «Сити Центр» на Парина.

Любимый ТЦ у подростков с отрывом стал KazanMall (19,7%). Вторую и третью строчки занял «Кольцо» (9,8%) и «Корстон». У пап любимый «Мега», у мам тот же KazanMall. В целом взрослые считают, что лучшие развлечения для них есть в «Корстоне» (12,8%) и KazanMall (12%). Для детей — «Горки Парк» на Зорге (16,9%), «Мега» (14,6%) и «Парк Хаус» (12,3%).

Самое удобное расположение, по мнению казанцев, у «Кольца» (19,7%), KazanMall (13,1%) и «Тандема» на проспекте Ибрагимова (12,3%).

ЦУМ назвали среди лучших малых ТЦ

Среди крупных ТЦ чаще всего выбирают KazanMall (31,6%), «Парк Хаус» (12,6%) и «Мегу» (12,4%). Он же единолично лидирует в опросе на лучшую архитектуру и дизайн (35,4%). Стоит заметить, что вторую строчку тут занял «Кольцо» с 13,4% — напомним, ТЦ неоднократно критиковали за дизайн.

Лучшим малым торговым центром подавляющее большинство казанцев назвали XL на Ямашева (20,7%), «Франт» на Фучика (16,4%) и ЦУМ на Московской (13,8%), который закрыли в сентябре прошлого года и отправили на реконструкцию — там расположится Центр народно-художественных промыслов и мастеров.

Худшим назвали «Кольцо», а стыдно больше всего за «Сити Центр»

Рейтинг худших торговых центров, по мнению казанцев, возглавил «Кольцо». В топ-5 вошли «Сити Центр», «Корстон», «Южный» на проспекте Победы и «Парк Хаус». Стоит подчеркнуть, что шестую строчку занял лидер по многим показателям KazanMall. При этом 28,4% опрошенных затруднились ответить, а 16,5% не смогли выбрать худший ТЦ.

Опрошенным чаще всего стыдно за «Сити Центр» и «Кольцо». Менее 5% назвали «Парк Хаус», KazanMall и «Южный». 24,4% не смогли назвать такие ТЦ.

Интернет-опрос был проведен с 1 по 14 июня по стратифицированной случайной выборке среди 400 респондентов из Казани.

Дарья Пинегина