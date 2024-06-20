В Северной Корее опубликовали договор о стратегическом партнерстве с Россией

В КНДР опубликовали договор о стратегическом партнерстве с Россией. Он состоит из 23 статей, охватывающих целый ряд сфер, он бессрочный и заменил собой предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 2000 года, сообщает «РИА Новости».

Согласно документу, его прекращение возможно только после уведомления другой стороны в письменном виде. Действие прекращается через год с даты получения другой стороной письменного уведомления.

Вчера Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Северной Кореей основаны на равноправии и взаимном уважении.

Елизавета Пуншева