Рустам Минниханов проверил результат благоустройства территории Голубых озер

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Голубые озера и встретился с командой по реализации концепции развития территории, сообщила пресс-служба главы республики.

В ходе встречи Минниханов ознакомился с благоустройством территории и пообщался с отдыхающими. Директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина рассказала о решениях по распределению потоков туристов, о создании новых удобных мест для купания, организации сценариев отдыха и соединения единой коммуникационной и событийной программ озер.

Также раис осмотрел новые места для купания. Они стали альтернативным местом купания без потери свойств воды.

Главе республики сообщили, что после благоустройства территории Большого Голубого озера значительно выросло число туристов. Поэтому в перспективе планируется начать аккредитацию туроператоров по примеру Казанского кремля.

Напомним, в мае на Голубых озерах оборудовали пять специальных зон для купания. Две из них расположены на Малом Голубом озере, одна — на Проточном и две — на Большом Голубом. Все зоны для купания созданы с учетом особенностей экосистемы озер: они расположены на участках, где вода сразу уходит в реку Казанку, а дно и илы Голубых озер остаются нетронутыми.

Елизавета Пуншева