С завтрашнего дня в Казани временно закроют движение трамваев №1, 6 и 8

В Казани с 21.00 18 октября до 5.00 19 октября будет временно закрыто движение трамваев №1, 6 и 8. Это связано с перекладкой рельсошпальных решеток на участке на улице О. Кошевого по направлению к Северному вокзалу, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Отмечается, что провести работы было решено из-за изношенного состояния рельсов и шпал на расстоянии 100 метров. Сотрудники службы путевого хозяйства планируют заменить девять рельсошпальных решеток.

Напомним, на балансе предприятия находятся 132 километра трамвайных путей, из них с предельным износом — 70 километров. Ежедневно сотрудники службы путевого хозяйство наземного транспорта поддерживают пути в нормативном состоянии, тем не менее остаются участки, которые требуют капитальных вложений, а это более чем 3,5 млрд рублей.

Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В сентябре «Метроэлектротранс» Казани подвел итоги работы службы путевого хозяйства наземного транспорта за летние месяцы 2022 года. Из наиболее значимых — переустройство трамвайных путей по улице Бурхана Шахиди — заменен 271 метр рельсошпальной решетки, а также установлено 168 путевых тяг.

Кроме того, большой объем работы был выполнен при строительстве постоянных трамвайных путей по проспекту Победы от ул. Минской до ул. Академика Завойского. Уложено 523 метра рельсошпальной решетки постоянных путей и демонтирован 761 метр объездных, установлено восемь температурных компенсаторов и 208 путевых тяг.

Также проводился текущий ремонт трамвайных путей. За лето были заменены 163 метра рельсов и 1 841 шпала, установлены 1 445 путевых тяг. Ежедневно работники службы производили очистку трамвайных путей и стрелочных переводов от грязи и асфальта, осуществляли покос травы вдоль трамвайных путей.

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Максим Кокунин