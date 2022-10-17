В России продлили программу семейной ипотеки до 1 июля 2024 года

Правительство продлило программу семейной ипотеки до 1 июля 2024 года. Об этом сообщается в telegram-канале Кабмина России.

Программа позволит семьям с детьми получить льготный кредит на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка.

Фото: realnoevremya.ru

Льготная ипотека будет распространяться на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года. Льготная ставка по программе — до 6%. Максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей.

Ожидается, что в 2023 году программой смогут воспользоваться более 150 тысяч семей, а общий объем выданных займов составит около 1 трлн рублей.

В конце сентября генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сделать «Семейную ипотеку» бессрочной.



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Татьяна Леухина