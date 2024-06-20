В Казани еще три человека обратились в больницу с симптомами ботулизма — число заболевших выросло до 18

Фото: Надира Хасанова

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ) Татарстана обратились еще три человека с симптомами ботулизма. Об этом сообщает «Интерфакс» в со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Татарстану в четверг.



Татарстанцы обратились после повторного обзвона потребителей салата с фасолью производства московского ООО «Локалкитчен». Госпитализированы двое, один отказался.

Таким образом, число случаев ботулизма выросло до 18.

Вспышка ботулизма случилась в России в начале недели. Как рассказал «Реальному времени» главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням Халит Хаертынов, время от употребления в пищу инфицированного продукта до появления симптомов заболевания составляет от 2—3 часов до 4—5 дней. Подробнее о ситуации — в материале издания.

Сегодня из стационаров выписали 15 человек, которые заболели ботулизмом, из них один в Нижегородской области и 14 в Москве.

