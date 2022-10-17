Марат Закиров переходит на работу в Москву

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров переходит на работу в Москву. Об этом на «деловом понедельнике» объявил мэр города Ильсур Метшин.

На какую конкретно должность переходит Марат Закиров, он не назвал. Известно, что она будет связана с новым общероссийским движением детей и молодежи.

— Закиров Марат Фархатович, глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов, переезжает в столицу нашей родины, город Москву, на новые задачи. Вы знаете, что Дамиру Ильдусовичу Фаттахову президент нашей страны Владимир Владимирович Путин доверил важнейшее направление — воспитание нравственно-духовное нашего подрастающего поколения, что было, к сожалению, как показывают сегодняшний день, сильно упущено, но никогда не поздно начинать. И самое главное, что почва для этого благоприятная, наша страна многонациональная, она имеет хорошие истоки, — заявил градоначальник.

Администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров возглавил в феврале прошлого года. До этого он с 2018 года занимал должность директора МБУ «Дирекция парков и скверов Казани».



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Татьяна Демина