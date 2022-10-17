Казанский авиазавод имени Горбунова планирует с 2027 года производить 20 лайнеров Ту-214

Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») планирует в 2027 году выйти на темп производства в 20 самолетов Ту-214 в год. Об этом заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

В 2023—2030 годах авиазавод должен изготовить 115 Ту-214: в 2023 году — 3, в 2024 году — 7, в 2025 году — 10, в 2026 году — 15, в 2027-2030 годах — по 20.

Фото: tatarstan.ru

Перед «Туполевым» стоит задача получения гарантированного заказа на производство 75 самолетов дополнительно, передает «Интерфакс» слова Коробченко.



22 марта вице-премьер России Юрий Борисов рассказывал, что власти страны обсуждают возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. По его словам, эти самолеты могут использовать «Аэрофлот», Red Wings и другие авиакомпании.



В апреле глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что российские авиакомпании начнут получать самолеты Ту-214 в 2024 году.



Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал «Туполева») ранее производил Ту-214 в ограниченных количествах — в лучшем случае по две-три машины в год. Как выяснило «Реальное время» еще весной, на предприятии начали техническую подготовку к строительству гражданской авиатехники в больших масштабах.

Ориентировочная стоимость одного Ту-214 оценивается в свыше 10 млрд рублей в зависимости от комплектации, но окончательная цена будет просчитываться после того, как определится лизинговый оператор. На Казанском авиазаводе уже заложено в производство 20 машин Ту-214. Авиалайнеры, выпускаемые в столице Татарстана, должны заменить иностранные Boeing и Airbus.



Уже в сентябре «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства, в том числе 40 Ту-214, производящиеся на Казанском авиазаводе имени Горбунова. Сумма соглашения превысила 1 трлн рублей, что является абсолютным рекордом, отмечал тогда глава Минпромторга России Денис Мантуров.



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Татьяна Леухина