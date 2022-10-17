Власти Татарстана планируют установить дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане планируют установить дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Проект постановления кабмина республики подготовило министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Согласно документу, для семей граждан, проходящих военную службу по мобилизации в Вооруженных Силах России, предлагаются следующие меры поддержки:

семьи с новорожденными, постоянно проживающие в Татарстане, обеспечат подарочными комплектами детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода семьи;

членам семьи из числа пенсионеров предоставят первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение в соответствии постановлением кабмина РТ;

членам семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I и II группы социальные услуги на дому будут предоставлять бесплатно;

членам семьи предоставят преимущественное право при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также в дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами.

Татарстанским работодателям власти планируют рекомендовать установление мобилизованным работникам дополнительных социальных гарантий в виде единовременных выплат, а также предусмотреть дополнительные меры соцподдержки членам их семей.

Кроме того, органы службы занятости будут принимать решение о признании члена семьи мобилизованного, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным в случае невозможности предоставления ему подходящей работы, не позднее 3 дней со дня подачи им заявления о предоставлении госуслуги по содействию в поиске подходящей работы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также рассмотрение бизнес-планов членов семей мобилизованных, признанных безработными, на заседаниях Экспертных советов по оценке бизнес-планов будет осуществлять в преимущественном порядке.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов призвал поддерживать семьи военнослужащих и мобилизованных. Особое внимание он поручил уделить семьям погибших.



Власти Татарстана уже предусмотрели единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка жителя республики, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации. Средства выделят из резервного фонда правительства региона.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее попадают 300 тысяч резервистов. По последним данным, призваны уже 222 тысячи человек. Глава государства заверил, что мобилизация завершится в течение двух недель.

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Татьяна Демина