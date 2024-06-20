Суд взыскал с двух татарстанцев денежные средства за незаконную сделку

Фото: Максим Платонов

Аксубаевский районный суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании денежных средств с двух жителей района, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Установлено, что в 2022 году два татарстанца предоставили неустановленным лицам свои паспорта для создания фирм на подставные лица. За это они получили вознаграждение.

В результате в Казани зарегистрировали четыре компании, номинальными учредителями которых по документам являлись фигуранты дела.

Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании с ответчиков в доход государства денежных средств, полученных от незаконной сделки. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Елизавета Пуншева