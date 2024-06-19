ТНВ представил прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к выборам в Госсовет РТ

Фото: Динар Фатыхов

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября 2024 года.



Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век»:

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ЗА УСЛУГУ (РУБ.), ВКЛ. НДС (20%) Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): представительский фильм 1 мин./1 сек. 20 400* / 340* видеооткрытка статичная до 15 сек. 9 500 видеооткрытка динамичная без выезда до 15 сек. 15 000 функциональный видеоролик из материалов Заказчика до 30 сек. 28 000 функциональный видеоролик до 30 сек. 35 500* функциональный видеоролик с постановочными элементами до 30 сек. 52 000* сложный перемонтаж видеоматериалов 1 мин. 7 500 простой перемонтаж видеоматериалов 1 мин. 5 000 перезапись готового материала в формате DVD до 15 мин. 4 000 Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 10.08.2024 г. до 00.00 часов 07.09.2024 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): представительский фильм (согласно жеребьевке) 1 мин./1 сек. 30 000 / 500 видеоролик по индивидуальному плану (согласно жеребьевке): — с 05.00 до 7.59, с 10.01 до 17.29 1 сек. 270** — с 8.00 до 10.00, с 17.30 до 23.00 1 сек. 400** — с 23.01 до 00.30 1 сек. 190**

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1 сек. — 25 000 руб. / 416,67 руб. (НДС не облагается).



* Съемка за пределами г. Казань (коэффициент 1,5).

** Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.



420095, РТ, Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»

Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ

Тел/факс: (843) 570-51-00 (многоканальный).

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)»:

Наименование услуги Ед. измерения Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%) Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): заказная программа (выступление кандидата в записи) 1 мин./1 сек. 2 160 / 36 простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой 1 сек. 210 сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами 1 сек. 260 перемонтаж /перевод ролика на тат. или рус. язык 1 работа 2 300 Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 10.08.2024 г. до 00.00 часов 07.09.2024 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): заказная программа 1 мин./1 сек. 1 980 / 33 Аудиоролик по индивидуальному медиаплану (согласно жеребьевке): с 06.00 до 07.00, с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, с 21.00 до 24.00 (офф-прайм) 1 сек. 100* — с 07.01- до 09.59, с 12.01 до 13.59, с 16.01 до 20.59 (прайм) 1 сек. 115*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./ 1 сек. — 1 650 руб. / 27,50 руб. (НДС не облагается).

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 минут.



420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «Болгар радиосы»,

Коммерческий департамент, отдел продаж радио

тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный).

Реклама. АО «ТРК «Новый Век»