ТНВ представил прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к выборам в Госсовет РТ
Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября 2024 года.
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век»:
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ
СТОИМОСТЬ ЗА УСЛУГУ (РУБ.),
ВКЛ. НДС (20%)
Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
представительский фильм
1 мин./1 сек.
20 400* / 340*
видеооткрытка статичная
до 15 сек.
9 500
видеооткрытка динамичная без выезда
до 15 сек.
15 000
функциональный видеоролик из материалов Заказчика
до 30 сек.
28 000
функциональный видеоролик
до 30 сек.
35 500*
|функциональный видеоролик с постановочными элементами
|до 30 сек.
|52 000*
сложный перемонтаж видеоматериалов
1 мин.
7 500
простой перемонтаж видеоматериалов
1 мин.
5 000
перезапись готового материала в формате DVD
до 15 мин.
4 000
Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 10.08.2024 г. до 00.00 часов 07.09.2024 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
представительский фильм (согласно жеребьевке)
1 мин./1 сек.
30 000 / 500
видеоролик по индивидуальному плану (согласно жеребьевке):
— с 05.00 до 7.59, с 10.01 до 17.29
1 сек.
270**
— с 8.00 до 10.00, с 17.30 до 23.00
1 сек.
400**
— с 23.01 до 00.30
1 сек.
190**
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1 сек. — 25 000 руб. / 416,67 руб. (НДС не облагается).
* Съемка за пределами г. Казань (коэффициент 1,5).
** Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
420095, РТ, Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»
Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ
Тел/факс: (843) 570-51-00 (многоканальный).
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)»:
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
|
Стоимость за услугу (руб.),
вкл. НДС (20%)
|
Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
заказная программа (выступление кандидата в записи)
|
1 мин./1 сек.
|
2 160 / 36
|
простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой
|
1 сек.
|
210
|
сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами
|
1 сек.
|
260
|
перемонтаж /перевод ролика на тат. или рус. язык
|
1 работа
|
2 300
|
Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 10.08.2024 г. до 00.00 часов 07.09.2024 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
заказная программа
|
1 мин./1 сек.
|
1 980 / 33
|
Аудиоролик по индивидуальному медиаплану (согласно жеребьевке):
|
с 06.00 до 07.00, с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, с 21.00 до 24.00 (офф-прайм)
|
1 сек.
|
100*
|
— с 07.01- до 09.59, с 12.01 до 13.59, с 16.01 до 20.59 (прайм)
|
1 сек.
|
115*
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./ 1 сек. — 1 650 руб. / 27,50 руб. (НДС не облагается).
* Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 минут.
420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «Болгар радиосы»,
Коммерческий департамент, отдел продаж радио
тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный).
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