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ТНВ представил прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к выборам в Госсовет РТ

19:37, 19.06.2024
ТНВ представил прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к выборам в Госсовет РТ
Фото: Динар Фатыхов

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября 2024 года.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век»:

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

СТОИМОСТЬ ЗА УСЛУГУ (РУБ.),

ВКЛ. НДС (20%)

Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

представительский фильм

1 мин./1 сек.

20 400* / 340*

видеооткрытка статичная

до 15 сек.

9 500

видеооткрытка динамичная без выезда

до 15 сек.

15 000

функциональный видеоролик из материалов Заказчика

до 30 сек.

28 000

функциональный видеоролик

до 30 сек.

35 500*

функциональный видеоролик с постановочными элементамидо 30 сек.52 000*

сложный перемонтаж видеоматериалов

1 мин.

7 500

простой перемонтаж видеоматериалов

1 мин.

5 000

перезапись готового материала в формате DVD

до 15 мин.

4 000

Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 10.08.2024 г. до 00.00 часов 07.09.2024 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

представительский фильм (согласно жеребьевке)

1 мин./1 сек.

30 000 / 500

видеоролик по индивидуальному плану (согласно жеребьевке):

— с 05.00 до 7.59, с 10.01 до 17.29

1 сек.

270**

— с 8.00 до 10.00, с 17.30 до 23.00

1 сек.

400**

— с 23.01 до 00.30

1 сек.

190**

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1 сек. — 25 000 руб. / 416,67 руб. (НДС не облагается).

* Съемка за пределами г. Казань (коэффициент 1,5).
** Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

420095, РТ, Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»
Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ
Тел/факс: (843) 570-51-00 (многоканальный).

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)»:

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.),

вкл. НДС (20%)

Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

заказная программа (выступление кандидата в записи)

1 мин./1 сек.

2 160 / 36

простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой

1 сек.

210

сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами

1 сек.

260

перемонтаж /перевод ролика на тат. или рус. язык

1 работа

2 300

Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 10.08.2024 г. до 00.00 часов 07.09.2024 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

заказная программа

1 мин./1 сек.

1 980 / 33

Аудиоролик по индивидуальному медиаплану (согласно жеребьевке):

с 06.00 до 07.00, с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, с 21.00 до 24.00 (офф-прайм)

1 сек.

100*

— с 07.01- до 09.59, с 12.01 до 13.59, с 16.01 до 20.59 (прайм)

1 сек.

115*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./ 1 сек. — 1 650 руб. / 27,50 руб. (НДС не облагается).

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 минут.

420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «Болгар радиосы»,
Коммерческий департамент, отдел продаж радио
тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный).

Реклама. АО «ТРК «Новый Век»

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