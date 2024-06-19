Батальон «Батыр» будет задействован в охране и удержании освобожденных территорий в зоне СВО

Фото: Динар Фатыхов

Отдельный стрелковый именной батальон военной комендатуры «Батыр», который будет формироваться в Самарской области, займется охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне СВО, сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин.

Первые двадцать человек уже завтра отправятся в Самарскую область для формирования батальона. Они будут обеспечены всем необходимым обмундированием, включая нательное белье, аптечки и многое другое. Выплаты бойцам суммарно будут достигать до миллиона рублей.

В Самарской области бойцы пройдут боевое слаживание, обучение тактической медицине, стрелковому бою и другим навыкам. Жить они будут в комфортном солдатском общежитии. Слаживание займет от месяца и более. В батальон смогут попасть около четырехсот человек.

Правительство Татарстана оказывает шефскую помощь новому именному батальону «Батыр». Будет направлена крупная гуманитарная помощь — от холодильников для медикаментов до передовой техники, в том числе квадрокоптеров. Помощь будет оказываться по заявкам командиров.

Батальон будет сформирован в основном из жителей Татарстана, но также в него смогут вступить жители других регионов страны, подписавшие контракт на военную службу в республике. В первую очередь рассматриваются кандидаты, у которых не было серьезных проблем с законом.

Напомним, Сафиуллин уже сообщал, что каждому бойцу правительство республики выплатит единовременно 360 тысяч рублей.