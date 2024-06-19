В Казани Следком просит ареста для главы КЗИО Альметьевска

Фото: Ирина Плотникова

Советский райсуд Казани рассматривает вопрос о мере пресечения Ильвире Пузыревой, председателю Комитета земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности Альметьевского района. С ходатайством об ее аресте обратились сотрудники 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, передает журналист «Реального времени».



До начала заседания обвиняемая от комментариев отказалась.

Дело против Пузыревой расследуется четвертый день — его возбудили в воскресенье, 16 июня, а уже в понедельник домой и на работу к подозреваемой пришли с обысками. В тот же день оперативники ФСБ доставили руководителя КЗИО в Казань, на допрос к следователю, после которого женщина оказалась в изоляторе временного содержания.

Напомним, Ильвиру Пузыреву заподозрили в превышении должностных полномочий и мошенничестве в крупном размере. А сегодня ей предъявили обвинения по этим статьям. С претензиями следователей представительница исполкома не согласна.

По версии следствия, Пузырева, занимая должность главы ПИЗО (ныне КЗИО) района, в сговоре с неустановленными лицами поучаствовала в незаконном получении прав на земельный участок площадью 100 квадратных метров на центральной в Альметьевске улице Ленина в 2017—2023 годах.



Предварительно установлено: в ноябре 2011 года данный участок был передан в аренду исполкомом некоей гражданке Шарафеевой, которая, в свою очередь, в октябре 2015-го передала права и обязанности по этому договору новому арендатору — Хафизову. Еще через четыре года, летом 2019-го, по инициативе обвиняемой договор с Хафизовым был расторгнут и в тот же день заключен заново. В СК и ФСБ считают — при согласовании этого договора Пузырева действовала из корыстной и личной заинтересованности, превышая свои полномочия, поскольку в нарушение положений Земельного кодекса РФ землю передали без проведения торгов, под предлогом того, что на участке уже находится принадлежащий Хафизову недострой.

Однако силовики полагают — на самом деле на июль 2019-го объекта незавершенного строительства на спорном участке еще не было. А через четыре года — в июне 2023-го, когда объект наконец достроили, исполком продал эту муниципальную землю новой владелице постройки Асылкаевой. При этом на рынке такой участок в то время можно было продать за 700 тысяч рублей, а исполком — согласно документам — уступил его в 13 раз дешевле — за 56 тысяч. При этом бывший арендатор Хафизов, как полагают следователи, передал Пузыревой как непосредственной участнице сделки не менее 500 тысяч рублей.

К слову, Хафизов также получил статус подозреваемого в этом деле и, по данным источников «Реального времени», уже дал показания против Пузыревой. Возможно, поэтому ходатайство на его арест в суд не поступало.

Как следствие засветило компрометирующую Пузыреву переписку, адвокаты заявили о ее непричастности к преступлению, а суд отказался водворять фигурантку в СИЗО — в репортаже «Реального времени».